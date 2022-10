Für alle stationären Bereiche der Krankenhäuser Strausberg, Seelow und Wriezen in Märkisch-Oderland gilt seit Dienstag wieder ein Besuchsverbot. Grund seien die wieder steigenden Corona-Zahlen, teilte der Landkreis mit.

In den vergangenen Tagen sei es an den drei Klinikstandorten in Märkisch-Oderland zu gehäuften Aufnahmen von Patienten gekommen, die auch an Corona erkrankt waren, hieß es. Zudem sei die Sieben-Tage-Inzidenz in Märkisch-Oderland am Montag auf 444 hochgeschnellt. Daher hätten sich die Klinikleitungen zu Besuchsverboten entschlossen.