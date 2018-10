Zeuge C. erscheint an diesem Freitag in schwarzem Anzug, weißem Hemd und glatt rasiert. Der Leiter des Kommissariats, das im Berliner Landeskriminalamt für Amri zuständig war, macht einen sportlichen, durchtrainierten Eindruck. Doch was er den Abgeordneten des Berliner Untersuchungsausschusses in den kommenden Stunden zu sagen hat, wirkt schleppend, seine Antworten präsentiert der Beamte mit gepresster, häufig stockender Stimme. Nach und nach kommt im Ausschuss eine träge, fast schon gelangweilte Stimmung auf.

Nur einmal horchen die Abgeordneten aller Fraktionen auf. Als der Kriminalhauptkommissar vom 18.02.2016 erzählt - dem Tag als Anis Amri aus NRW mit dem Bus nach Berlin reiste. Man habe Amri an diesem Tag am Zentralen Omnibusbahnhof an der Masurenallee offen angesprochen und ihm nach der erkennungsdienstlichen Behandlung ein Handy abgenommen, erzählt der Beamte. Anschließend, so C. weiter, habe man die Daten des Handys an das Bundeskriminalamt geschickt und ausgewertet. Dafür habe er persönlich ein komplettes Wochenende gebraucht und dabei "Zehntausende Fotos, Kontakte und Chats" entdeckt.

Auf Nachfrage räumt C. ein, dass er auch Fotos entdeckt habe, auf denen Amri mit Messer und Machete posierte. Das Foto, auf dem sich Amri eine Pistole an die Schläfe hält und das der rbb und die Berliner Morgenpost erstmals im Herbst 2017 veröffentlicht hatten, will er nicht entdeckt haben.