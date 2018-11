LKA-Chef will V-Person in Fussilet-Moschee nicht bestätigen

Der Chef der Berliner Kriminalpolizei hat die Existenz eines früheren V-Mannes der Berliner Polizei in der Fussilet-Moschee offiziell nicht bestätigt. Ob und wann es eine sogenannte Vertrauensperson des Landeskriminalamtes im Umfeld der Moschee gab, könne und dürfe er öffentlich nicht sagen, betonte LKA-Chef Christian Steiof am Freitag im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag am Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Die Fussilet-Moschee wurde auch vom späteren Attentäter Anis Amri besucht.