Björn Frankfurt/Oder Mittwoch, 26.10.2022 | 22:48 Uhr

Ist wie eine Textaufgabe in der Schule. Ein Zwölftel des Jahresverbrauchs ist der mittlere Verbrauch pro Monat - da in den Wintermonaten mehr verbraucht wird, ist dieser Mittelwert natürlich kleiner als der wahre Verbrauch in den Wintermonaten - in den Sommermonaten ist das entsprechend umgekehrt. Diesen mittleren Monatsverbrauch nehmen Sie zum Preis für Dezember 2022. Soweit, so durchsichtig. Undurchsichtig finde ich nur: "... ergänzt um eine anteilige Entlastung bei den anderen Preiselementen." Was ist mit "anderen Preselementen" gemeint und heißt "ergänzt" einfache Summe oder auch wieder eine Art Mittelwertbildung vorher?