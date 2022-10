Thomas Erkner Montag, 10.10.2022 | 11:13 Uhr

Immer diese durchsichtigen Kompromisse; Industrie ab Januar 16 Monate für 70% des Verbrauchs 7Cent/kWh dagegen für die Bevölkerung erst ab März NUR 14 Monate 80% des Verbrauchs 12 Cent/kWh.

Also klare Vorfahrt für die Industrie, insbesondere in den kritischen Wintermonaten 2023 zu Lasten der Bevölkerung. Was soll das? Warum nicht ein Deckel für alle?

Für solche mathematischen Taschenspielertricks benötigt man nun Expertenrunden? Die Experten, die im Frühjahr noch etwaige Gassanktionen für die Industrie in Deutschland bagatellisiert haben?