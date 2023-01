Sabas Pankow Dienstag, 10.01.2023 | 16:03 Uhr

""So soll Platz zum Spielen oder zum Verweilen geschaffen werden"

Super, spielen und verweilen, während die anderen schön arbeiten gehen müssen ..."



-> Gehen (Ihre) Kinder auch arbeiten?

Regelmäßig vergessen erwachsene Menschen, dass es Kinder in unseren Städten gibt, die durch den Autoverkehr marginalisiert sind. Spielplätze sind eine reine Erfindung der ausufernden autogerechten Stadt gewesen, da der öffentliche Raum durch Autos zu UNSICHER für sie geworden ist. Kinder haben nicht nur in Dörfern ein Recht auf ein lebenswertes Leben! Bevor wieder das "Berlin ist kein Dorf"-Argument kommt.

Zudem: Sie werden weiterhin arbeiten gehen/fahren können, wenn 50-100 m NEBENSTRASSE für ihr tufftuff gesperrt ist. Get over it.