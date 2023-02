Der Bund investiert in diesem Jahr 260 Millionen Euro in die Autobahnen im Nordosten Deutschlands. Das seien zehn Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft Nordost am Freitag in Hohen Neuendorf (Oberhavel). Die Niederlassung Nordost kümmert sich nach eigenen Angaben um 1.435 Autobahn-Kilometer, die von Berlin über Brandenburg bis zur Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern reichen. Das Gebiet zählt nach eigenen Angaben zu den größten innerhalb der Autobahn GmbH des Bundes. Die Gesellschaft übernimmt die Planung und den Betrieb der Autobahnen.

Viele der von Baustellen betroffenen Autobahnen befinden sich in Berlin und Brandenburg, was dort in diesem Jahr an manchen Stellen zu teils erheblichen Einschränkungen führen wird. So wird auf der A9 den Angaben zufolge etwa von April bis voraussichtlich Dezember zwischen dem Autobahndreieck Potsdam und der Anschlussstelle Brück auf zwölf Kilometern die Fahrbahn erneuert - zunächst in Richtung Leipzig, im nächsten Jahr dann in die andere Richtung.



Auch der landespolitisch umstrittene Ausbau der Berliner Stadtautobahn A100 und verkehrstechnische Untersuchungen dafür stehen in diesem Jahr an. Zudem wird es für Erneuerungsarbeiten Sperrungen geben auf mehreren Abschnitten der A100 und der A111, vorgesehen sind dafür etwa die Oster- und Sommerferien.