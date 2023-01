Quereinsteiger mit einem Bachelor-Abschluss können nun in Brandenburg als Lehrer verbeamtet werden. Das hat die Landesregierung in einer Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen. Was verlockend klingt, könnte sich aber als schwierig erweisen.

Den höchsten Anteil an Seiteneinsteigern haben die Förderschulen mit aktuell 32,6 Prozent. Hoch ist der Anteil der Quereinsteiger auch in den Grund-, Ober- und beruflichen Schulen: Dort liegt der Anteil aktuell in den Grundschulen bei 17,0 Prozent, in den Oberschulen bei 19,9 Prozent und in den beruflichen Schulen bei 13,7 Prozent. Am geringsten ist die Zahl der Seiteneinsteiger stets in den Gymnasien: Die Zahl stieg von 36 (1,0 Prozent) im Schuljahr 2018/19 auf 95 (2,7 Prozent) im laufenden Schuljahr.

Größter Mangel an ausgebildeten Lehrern herrscht offensichtlich in den berlinfernen Regionen des Landes: So ist der Anteil von Seiteneinsteigern im Landkreis Prignitz mit 24,3 Prozent am höchsten. Dort ist also fast jede vierte Lehrkraft ein Quereinsteiger. Dagegen ist der Anteil in der Landeshauptstadt Potsdam mit 5,8 Prozent am niedrigsten und im angrenzenden Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 9,2 Prozent am zweitniedrigsten.