Die Vorwürfe gegen die einstige Führungsspitze im rbb seien ernst und schwerwiegend, machte Grimm gleich zu Beginn seiner Vernehmung klar. Das Vertrauen in den rbb sei erschüttert. Grimm sprach von einem System von Verschwendung öffentlicher Gelder im rbb und kündigte an, das Geschehene werde Konsequenzen haben.

Der Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtages zur Aufklärung der rbb-Affäre hat am Freitag erste Zeugen vernommen, darunter den für Medienfragen zuständigen Staatssekretär der Landesregierung, Benjamin Grimm. In seiner Funktion ist er für die Rechtsaufsicht über den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) zuständig.

Grimm betonte am Freitag immer wieder, er selbst habe von den Vorwürfen von Filz und Vetternwirtschaft in der rbb-Führung erst erfahren, als in der Presse darüber berichtet worden sei - also erst im vergangenen Sommer. Das liege daran, dass es nur eine beschränkte Rechtsaufsicht sei, die das Land über dem rbb ausüben dürfe - das verlange die Verfassung. Es gelte das Prinzip der Staatsferne beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Kontrolliert werden müsse der rbb vor allem über die eigenen Gremien, wie den Rundfunkrat und den Verwaltungsrat, erst danach greife die Rechtsaufsicht. Nur wenn gravierende Rechtsverstöße bekannt würden, könne die Rechtsaufsicht direkt eingreifen. Mögliche Verstöße aber seien im Fall des rbb lange unerkannt geblieben.