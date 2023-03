Die Brandenburger Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) will die Regeln für begleitete Ausgänge von Häftlingen überprüfen. Das sagte sie am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtages. Anlass ist die Flucht eines Sexualstraftäters, der sich in Sicherungsverwahrung befand, am 15. Februar. Der Mann war 13 Tage nach seiner Flucht gefasst worden.

Geprüft werde müsse beispielsweise, ob begleitete Ausgänge für Straftäter in der Sicherungsverwahrung auch nach Berlin führen sollten oder ob sie nicht nur innerhalb Brandenburgs stattfinden könnten, so Hoffmann. Dort seien die Örtlichkeiten übersichtlicher.

Gegen die beiden Begleiter, die den Straftäter beim Gang auf die Toilette unbeaufsichtigt ließen, seien dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen ergriffen worden, berichtete die Ministerin.

Generell wolle Brandenburg aber an begleiteten Ausgängen für Straftäter in der Sicherungsverwahrung festhalten, so Hoffmann. Dies schreibe das Bundesverfassungsgericht vor. Wer in der Sicherungsverwahrung sei, habe seine Strafe verbüßt und erbringe ein, so das Gericht, "Sonderopfer für die Gesellschaft".

Der Staat sei daher verpflichtet, seine Lebensweise an die der Gesamtgesellschaft anzugleichen. Seine Lebenstüchtigkeit müsse erhalten werden, um eine mögliche spätere Entlassung vorzubereiten, betonte die CDU-Politikerin. "Zu diesen Maßnahmen gehört etwa die Orientierung in großen Menschenmassen und der Umgang mit verschiedenen Verkehrsmitteln", sagte Hoffmann. Daher sei der Mann in die nahe gelegene Großstadt Berlin ausgeführt worden. Hoffmann hatte den Ausflug des Mannes bereits im Februar gerechtfertigt.