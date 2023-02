Ein Sicherungsverwahrter aus Brandenburg hat Ausgang - dann entwischt er seinen beiden Begleitern auf der Toilette in einem Berliner Einkaufszentrum. Seit Mittwoch sucht die Polizei in Berlin und Brandenburg nach dem Mann.

Die Polizei sucht weiter nach einem 64-Jährigen, der am Mittwoch während eines Ausgangs im Rahmen seiner Sicherungsverwahrung in Berlin entkommen ist.

Wie das Brandenburger Justizministerium am Freitag mitteilte, war der wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilte Mann bei einem Toilettengang im Europa-Center am Breitscheidplatz in der Nähe der Gedächtniskircheeinem entkommen.



Die Polizei fahndet nun in Berlin und Brandenburg öffentlich mit einem Bild nach ihm. Zudem fragt sie nach Hinweisen zum Aufenthaltsort des Mannes, der Brillenträger sei und eine Stirnglatze habe. "Auffällig ist ein deformiertes Ohr des Mannes", schrieb die Behörde.