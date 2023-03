Stefan Buchenau Donnerstag, 02.03.2023 | 08:34 Uhr

@ Brauner

Werter Brauner, wissen Sie, wovon Sie da schreiben? Oder wollten Sie nur mal wieder was gegen "links" loswerden? Ich habe rund 40 Jahre in diesem Beruf gearbeitet und kann Ihnen versichern, dass der hohe Krankenstand wenig bis nichts mit "Faulheit", sondern mit der enormen psychischen (und manchmal, bei Heranwachsenden, auch körperlichen)Belastung dieses Berufs zu tun hat. Dazu kommt, im Heimbereich, Wechselschicht und natürlich Krankheitsvertretung. Ich hatte mal eine Woche durchgehend, Tag und Nacht, alleine Dienst. Ich war jung, ich hab' s geschafft, aber in den letzten 10 Berufsjahren wurde die Belastung immer mehr, bis es, mit 64, nach längerer Krankheit, nicht mehr ging. Was machen Sie denn so beruflich?