Bei Personal- und Energiekosten sei den Bezirken bereits eine Kompensation zugesagt worden, betonte Evers. "Bei den Sachausgaben muss man sich das noch einmal genau anschauen." Für den Doppelhaushalt 2024/25 sieht der Finanzsenator aber die klare Notwendigkeit, zu sparen. "Unter dem Strich wird es nur gehen, wenn alle in ihren Zuständigkeitsbereichen priorisieren." Konkret müsse nun geschaut werden, "was ist einem wirklich wichtig und wo setzt man persönliche Schwerpunkte."

In den vergangenen Jahren hatte Berlin wegen der Corona- und der Energiekrise mehrere Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Ohne diese Kredite würde im Haushalt eine beträchtliche Finanzierungslücke klaffen. "Wir haben das Ziel, den Haushalt so zu konsolidieren, dass er in wenigen Jahren auch strukturell ausgeglichen ist", sagte Evers und bekräftigte, dass die Koalition jetzt den Konsolidierungspfad einleiten werde.

Der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick Oliver Igel (SPD) sieht "insgesamt finanziell stürmische Zeiten auf die Bezirke zukommen", sagte er dem "Checkpoint". Auch in seinem Bezirk fehlten 20 Millionen Euro. In Charlottenburg-Wilmersdorf wird die Lage ähnlich eingeschätzt. Ohne massive Kürzungen im Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen und beim Personal könne ein ausgeglichener Haushalt nicht realisiert werden, heißt es dort.

Auch die großen Wohlfahrtsverbände in Berlin warnen vor einem Sparkurs zu Lasten sozialer Einrichtungen. In einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege heißt es, die geplanten Einsparungen im Landeshaushalt seien eine ernste Gefahr für die soziale Infrastruktur und den Zusammenhalt in der Stadt.

Die Sparvorgaben der Senatsfinanzverwaltung ignorierten "elementare sozialpolitische Notwendigkeiten". Der soziale Frieden sei in Gefahr. Als Beispiele möglicher Sparopfer wurden etwa Obdachlosen- sowie Jugendhilfeeinrichtungen und Beratungsstellen genannt. Zur Liga gehören AWO, Caritas, Diakonie, Paritätischer, Deutsches Rotes Kreuz und die Jüdische Gemeinde.