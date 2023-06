2024 und 2025 fehlt Geld - Neukölln legt lange Liste von Streichungen vor - Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt fällt aus

Mi 28.06.23 | 20:58 Uhr

dpa/Annette Riedl Audio: rbb|24 Inforadio | 28.06.2023 | Elisabeth Mattner | Bild: dpa/Annette Riedl

Dem Bezirk Neukölln fehlen in den nächsten zwei Jahren rund 46 Millionen Euro. Soziale Angebote sollen deshalb gestrichen werden - etwa der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt und die Tagesreinigung an Neuköllner Schulen.

Das Bezirksamt Neukölln will im großen Umfang soziale Angebote in den kommenden zwei Jahren streichen, weil dem Bezirk nach eigenen Angaben Beträge in Millionenhöhe in der Kasse fehlen werden. So soll unter anderem der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt wegfallen, freie Stellen im Bezirksamt zeitweise nicht nachbesetzt und die Obdachlosenhilfe reduziert werden, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung zur Aufstellung des Haushaltsplans 2024/2025 [berlin.de] heißt. Demnach soll auch der Wachschutz sowie die Tagesreinigung an mehreren Neuköllner Schulen entfallen. Außerdem sollen kaputte Spielgeräte auf Spielplätzen nicht mehr erneuert, die Müllentsorgung in Grünanlagen halbiert und drei Jugendfreizeiteinrichtungen geschlossen werden.

Pro Jahr fehlen 22,8 Millionen Euro

Grund dafür sei, dass rund 23 Millionen Euro dem Bezirk in den kommenden zwei Jahren jeweils fehlten. "Nach der Zuweisung durch den Senat fehlen dem Bezirksamt Neukölln für die Haushaltsjahre 2024/2025 pro Jahr 22,8 Millionen Euro, um den Status Quo zu halten. Mit dem Eckwertebeschluss ist das Bezirksamt daher dazu gezwungen, zahlreiche der für Neukölln notwendigen sozialen Angebote zu reduzieren oder gänzlich zu streichen, die für die Menschen im Bezirk von größter Bedeutung sind", heißt es in der Mitteilung. Die geplanten Maßnahmen seien erforderlich, um die notwendigen Einsparungen zu erbringen. Auf Grundlage des sogenannten Eckwertebeschlusses werde in den kommenden Wochen der Haushaltsplan erarbeitet.

Bezirksbürgermeister: Finanzplan wird "soziale Infrastruktur in Neukölln zerstören"

Die derzeitigen Finanzplanungen des Berliner Senats werden nach Ansicht von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) "auf viele Jahre die soziale Infrastruktur in Neukölln zerstören". Im Gespräch mit dem rbb sagte er zudem, "das Problem an der Finanzierung der Bezirke ist, dass ein Großteil der Mittel die uns zur Verfügung stehen, gebunden ist. Faktisch sind 80 Prozent aller Mittel gebunden und die restlichen 20 Prozenten verteilen sich auf Personal und eigene Schwerpunkte." "Die eigenen Schwerpunkte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, waren in der Regel im sozialen Bereich und in Schule. Wenn die Mittel nicht mehr da sind und der Rest gebunden ist, fällt das logischerweise weg", so Hikel auf radioeins vom rbb.

Auch anderen Bezirke schlagen Alarm

Die Berliner Bezirksbürgermeister hatten bereits vor einigen Tagen in einem Schreiben an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) vor Einsparungen bei der Finanzierung der Bezirksämter gewarnt. Auch an Finanzsenator Stefan Evers (beide CDU) wandte sich Hikel gemeinsam mit anderen Berliner Bezirksbürgermeistern. "Wir als Bezirke wollen eine funktionierende Stadt und wollen unseren Beitrag dazu leisten", zitierte die "Berliner Morgenpost" [morgenpost.de] aus dem Brief des Neuköllner Bezirksbürgermeisters, den elf Kolleginnen und Kollegen Hikels unterzeichnet hatten.

