Der unmittelbar vor seiner Eröffnung gesperrte Radstreifen an der Ollenhauer Straße in Berlin-Reinickendorf soll nun doch eröffnen. Das geht aus einer Antwort der Mobilitätsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor. Ein Datum nannte die Verwaltung aber nicht. Dafür sehen neue Pläne mehr Parkplätze vor.

Der neue Berliner Senat redet von mehr Miteinander auf den Straßen - und stellt gleichzeitig Radstreifen in der ganzen Stadt auf den Prüfstand. In Reinickendorf könnte sogar ein schon fertiggebauter Radstreifen wieder wegfallen. Von Jan Menzel

Überraschend deutlich stellt die Mobilitätsverwaltung fest, dass der Radstreifen in mehrfacher Hinsicht ein Plus an Sicherheit bedeutet. "Die Maßnahme unterstützt die Sicherheit und Leichtigkeit des Fußverkehrs und erhöht die Sicherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs", heißt es in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage.

Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU hatte einen Kurswechsel in der Verkehrspolitik angekündigt: Mehr Pragmatismus und Ausgleich statt Ideologie. Bislang aber steht sie vor allem für Hin und Her und Widersprüche. Von Franziska Hoppen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte sich wegen des Stopps für das Projekt an das Verwaltungsgericht gewandt. In einer Mitteilung betonte sie den Erfolg in Reinickendorf und erklärte, der von Verkehrssenatorin Schreiner verhängte Radwegestopp sei rechtswidrig. "Als nächsten Schritt kämpfen wir für den Radweg in Schöneberg und werden darüber hinaus auch für weitere Radwege alle uns zur Verfügung stehenden juristischen Möglichkeiten nutzen, um die ideologische, sicherheitsgefährdende Anti-Fahrrad-Politik der Berliner CDU-SPD-Regierung zu stoppen."

Der Radwegebau auf der Hauptstraße in Berlin-Schöneberg war demzufolge von der Vorgängerregierung bereits angeordnet, dann aber von Schreiner gestoppt worden. Auch in diesem Fall kündigte die DUH nun an, Klage erheben zu wollen.