Die weißen Fahrbahnmarkierungen sind deutlich zu erkennen. Genauso wie die weißen Fahrrad-Symbole heben sie sich vom dunklen Asphalt auf der Ollenhauerstraße ab. Der Radstreifen an dieser viel befahrenen Straße in Reinickendorf ist fix und fertig. Sogar die Parkverbotsschilder stehen. Doch zum Jubeln ist Andreas Rietz nicht zu Mute. "Die Straßenmarkierungen und die Fahrradmarkierungen auf der Straße sind derzeit mit gelben Kreuzen überklebt", ärgert sich der grüne Bezirkspolitiker. Der Radstreifen, auf dem sicher und bequem geradelt werden könnte, ist somit keiner mehr. Dabei sei die Freigabe der Strecke schon mehrfach angekündigt worden, sagt Rietz. Auch ein Schild kündigt die offizielle Inbetriebnahme für den 14. Juni, 17 Uhr an.

Dreiviertel der Summe hat der Bund aus Mitteln des Sonderprogramms "Stadt und Land" zugeschossen. Dieses Geld müsste das Land zurückzahlen, wenn aus dem Radweg wieder Straße oder Parkplatz werden sollte. Dass dies - trotz der Konsequenzen für die Verkehrssicherheit und für die Steuerzahler - im Rahmen des Möglichen ist, zeigt die Reaktion von Reinickendorfs Verkehrsstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU). Auf rbb-Anfragen antwortet Schrod-Thiel zunächst nicht. Dann heißt es, die Stadträtin sei nicht zu sprechen, und schließlich teilt eine Mitarbeiterin in einer Mail mit, dass der Bezirk die Überprüfung der Vorhaben durch die Mobilitätsverwaltung abwarte. Daher "können wir derzeit keine Aussage treffen, da z. B. neben den Fragen zu den Finanzen noch weitere Aspekte zu berücksichtigen sind". Ähnlich wie Schrod-Thiel in Reinickendorf geht auch die Pankower Verkehrsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) regelrecht auf Tauchstation. Erst auf wiederholte Nachfrage schickt ihr Büro den dünnen Satz: "Frau Anders-Granitzki steht für ein Interview derzeit nicht zur Verfügung." Fragen nach dem möglichen Aus für Radwege bleiben unbeantwortet. Dabei schlagen in Pankow die Wellen derzeit besonders hoch, weil plötzlich der lange geplante Umbau der Schönhauser Allee wieder in Frage steht.

Die Berliner Verkehrssenatorin Schreiner (CDU) hat den Ausbau weiterer Radwege gestoppt, wenn dafür Parkplätze oder Fahrstreifen wegfallen. So könnte beispielsweise die Schaffung von zwei Fahrradstreifen in der Gerlinger Straße in Buckow entfallen, was einige Anwohner und Ladenbetreiber auch begrüßen. Der Koalitionspartner SPD ist nicht begeistert. Ein Beitrag von Boris Hermel

Auch an der Schönhauser Allee rechnet Kempe damit, dass dem Land Berlin durch den Radwege-Stopp Mehrkosten entstehen. Wobei die Schönhauser Allee nur der Anfang sein könnte: "Nach meiner Kenntnis sind elf Projekte im Prenzlauer Berg und in Pankow benannt. Darunter ist auch die Storkower Straße." Auch hier stehen sichere Radanlagen nun wieder auf dem Prüfstand.



Kempe, der seit 23 Jahren in der Verkehrspolitik aktiv ist, sagt, dass er so etwas noch nicht erlebt habe. "Die CDU hat ja häufig darüber gewettert, dass ideologische Verkehrspolitik gemacht worden wäre in den letzten Jahren. Ich habe noch nie so viel Ideologie und ideologische Verkehrspolitik erlebt, wie in den letzten drei Monaten", kritisiert er und fordert, dass die Verkehrsverwaltung schnell Klarheit schaffen müssen, wie es mit dem Ausbau der Rad-Infrastruktur weitergehe.



Danach sieht es vorerst aber nicht aus. Auch Verkehrssenatorin Manja Schreiner lässt nur schriftlich über eine Sprecherin mitteilen, dass eine "Bestandsaufnahme" noch laufe: "Zum aktuellen Zeitpunkt können wir zu einzelnen Projekten noch keine Aussage treffen." Der Umbau der Schönhauser Allee und der fertige Radstreifen an der Ollenhauerstraße stehen damit weiter unter Senats-Vorbehalt.

