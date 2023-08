DT Dienstag, 29.08.2023 | 13:30 Uhr

"Die Möglichkeit besteht. Jedoch wird die tatsächliche Arbeitsunfähigkeit mehr geprüft. Das scheuen Viele, also kassieren sie lieber "Bürgergeld" (neu verpacktes Hartz IV). "



Woher wollen sie denn den Unsinn herhaben? Vom Stammtisch?



"Persdonal wird überall gesucht, selbst für diejenigen, die eine geringe Schulbildung haben. "



Der sog. "Drehtüreffekt", prekäre Arbeitsverhältnisse, womöglich noch als Aufstocker, wo es später zu keiner Rente reicht. Wir, also der Steuerzahler, finanzieren so dubiose Firmen die es im immer so gepriesenen "freien Wettbewerb" gar nicht geben dürfte.



Nur weil manche Leute zu faul sind und sich z.B. ihren Einkauf bis nach Hause bringen lassen.



Außerdem braucht die Wirtschaft in D die Arbeitslosen um die Löhne zu drücken, wir sind bereits jetzt schon der größte Billiglohnmarkt in der EU. Man hat also überhaupt kein Interesse Arbeitslose so zu fördern um sie für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen.