Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstag in Berlin mehrere Straßen blockiert. Die Polizei bestätigte am Morgen zunächst mehrere Blockaden unter anderem auf der Stadtautobahn A100. Dort gebe es in Fahrtrichtung Süden Höhe Hohenzollerndamm und im Bereich des Altstädter Rings in Spandau Blockadeaktionen, wie die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte. Teilweise hätten sich Demonstranten festgeklebt.

Auch die BVG informierte auf der Plattform X über extreme Einschränkungen am Rathaus Spandau. Die Verkehrsinformationszentrale schreibt auf X zudem von Staus und Sperrungen auf den Autobahnen 111 und 113. Demnach wirken sich die Blockaden auf das gesamte Berliner Autobahnnetz aus.