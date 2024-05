Sechs Spiele finden während der Europameisterschaft zwischen Mitte Juni und Mitte Juli in Berlin statt. An diesen Tagen ist das Gebiet ums Olympiastadion nur für wenige Menschen mit dem Auto erreichbar.

Mit der weiträumigen Sperrung will der Bezirk die Anwohner vor dem "Parkplatzsuchverkehr" schützen, wie es in der Ankündigung heißt.

Während der Europameisterschaft wird das Gebiet ums Berliner Olympiastadion an Spieltagen nur für Anwohner und Berechtigte mit dem Auto zugänglich sein. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf teilte mit, dass eine Verkehrssonderzone eingerichtet werde, diese geht bis unter die Heerstraße und beginnt an der Charlottenburger Chaussee.

In die Verkehrssonderzone darf an den EM-Spieltagen nur einfahren, wer eine Berechtigung hat und diese mit einer Berechtigungskarte auch nachweisen kann. Die Karten sollen ab der kommenden Woche an die gemeldeten Anwohner über 16 und Gewerbetreibenden versandt werden. Eine Weitergabe der Karten sei nicht gestattet, heißt es. Wer bis zum 31. Mai keine Berechtigungskarte erhalten hat, soll sich an eine Hotline des Bürgeramts wenden oder das Amt über eine eigens eingerichtete Mailadresse kontaktieren.

Insgesamt sechs Spiele finden während der Europameisterschaft im Olympiastadion statt: Drei Gruppenspiele - Spanien gegen Kroatien am 15. Juni, Polen gegen Österreich am 21. und Niederlande gegen Österreich am 25. Juni; dazu ein Achtelfinale am 29. Juni, ein Viertelfinale am 6. Juli und das Finale am 14. Juli.

Die Anreise mit dem Auto zu EM-Spielen wird also für Zuschauerinnen und Zuschauer kaum möglich sein. Zumindest nicht ohne längeren anschließenden Fußweg. Parkplätze am Stadion stehen anders als bei Spielen von Hertha BSC nicht zur Verfügung, das hat der Turnierveranstalter Uefa auf seiner Homepage bekannt gegeben. Stattdessen setzen die Euro-Ausrichter auf den Öffentlichen Nahverkehr. Die Eintrittskarten für die Spiele beinhalten eine 36 Stunden gültige Fahrkarte für das gesamte VBB-Netz (also auch Brandenburg), heißt es. Der Berliner Senat kündigte bereits an, dass BVG und S-Bahn eine höhere Taktung planen.