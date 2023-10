Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat sich Medienberichten zufolge endgültig zur Gründung einer eigenen Partei entschlossen. Dies meldeten der "Spiegel" [spiegel.de] und das ZDF [zdf.de] am Mittwoch. Am Montag werde Wagenknecht zunächst die Gründung des Vereins "BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit" öffentlich vorstellen, schrieb der "Spiegel". Dieser gilt als eine Art Vorstufe zur Parteigründung. Er ist bereits registriert. Das Kürzel stehe für "Bündnis Sahra Wagenknecht", schrieb das Blatt. Demnach will die Poltikerin die Parteigründung am Montag verkünden.