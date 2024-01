Der Berliner Senat bereitet sich weiter auf die Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete vor. Wie Senatssprecherin Christine Richter dem rbb am Sonntag auf Anfrage bestätigte, hatte sich der Senat in seiner Sitzung am 9. Januar darauf verständigt, sich an einem gemeinsamen Projekt mit den meisten anderen Bundesländern zu beteiligen. Zuerst hatte der Tagesspiegel [tagesspiegel.de] berichtet.