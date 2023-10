Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagt, er wohne an der deutsch-polnischen Grenze. Er wisse, was sich dort im Moment täglich an illegalen Einreisen abspiele. Nirgendwo sind es so viele wie in Brandenburg: 7.050 illegal Eingereiste hat die Polizei im September aufgegriffen. Das sei eine Situation, die bei vielen den Eindruck erweckt habe, der Staat sei hier nicht mehr handlungsfähig, so Woidke.

Deswegen habe er jetzt bei seinen Ministerpräsidentenkollegen für eine Bezahlkarte statt Bargeld geworben. Denn so könne der internationalen organisierten Kriminalität ein Anreiz genommen werden, mit der Not von Geflüchteten Geld zu verdienen. "Und ich bin überzeugt, dass das ein Punkt sein wird, der hilft, die Zahlen der illegalen Einreisen zu senken", sagte Woidke am Freitag vor der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt am Main.