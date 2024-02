"Nach Russland zurück will keiner"

Do 22.02.24 | 06:10 Uhr

Tajana Michalak betreut die russischsprachige Community in Berlin am Telefon. Nach zwei Jahren Krieg scheint der Patriotismus bei vielen Geflüchteten aus der Ukraine nachzulassen, sagt sie. Bei den Menschen aus Russland sei das noch deutlicher.

Besonders viele melden sich auch, wenn sich zum Beispiel die Gesetzeslage ändert. Zum Beispiel im Dezember, als bekannt wurde, dass die ukrainische Regierung auch Menschen im Ausland in den Wehrdienst einberufen möchte, da haben sich viele gemeldet. Die haben Angst.

Viele haben posttraumatische Belastungsstörungen durch den Krieg und die Flucht. Einige melden sich auch, weil sie finanzielle Probleme haben oder keine Wohnung finden. Und natürlich machen sich sehr viele Menschen Sorgen um ihre Verwandtschaft in der Ukraine in umkämpften Gebieten.

Tajana Michalak: Bei uns melden sich die Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch Leute, die schon länger hier in Deutschland leben, aus der Ukraine genauso wie aus Russland oder aus verschiedenen Ländern der ehemaligen Sowjetunion.

rbb|24: Frau, Michalak, wer ruft bei Ihnen in der Telefonseelsorge vor allem an?

Tajana Michalak ist Leiterin der russischsprachigen Telefonseelsorge "Doweria" in Berlin. Seit 25 Jahren ist sie dort tätig. Vor 34 Jahren ist sie selbst aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Seit Kriegsbeginn hat sich die Anruferzahl ungefähr verdreifacht , sagt Michalak.

Wie versuchen Sie denen in so einer Situation am Telefon weiterzuhelfen ?

Wir können den Menschen nicht helfen, die sich dort befinden, aber wir können ein bisschen emotionale Entlastung für die Menschen bieten, die hier sind. Sie können sich bei uns über ihre Sorgen und ihr Leid aussprechen. Sie bekommen mentale Unterstützung von uns, und dann geht es vielen schon etwas besser.