Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus fordert vom Senat entschiedenere Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen und einen detaillierteren Zeitplan.



Die Berliner Wirtschaft brauche eine klare Perspektive, sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Wenn wir verlässliche Perspektiven schaffen, dann erhalten wir die Bereitschaft zum Durchhalten und zum Infektionsschutz", sagte er in einer Parlamentsdebatte zum Thema.



Dregger forderte zudem, wie auch FDP und AfD, eine Exit-Strategie für Gastronomie und Hotels. Diese sei in Berlin besonders nötig, da hier mehr Existenzen an der Gastronomie und an Hotels hingen, als das in anderen Bundesländern der Fall sei, sagte er.