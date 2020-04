Für die Berliner CDU sind die rot-rot-grünen Maßnahmen gegen das Coronavirus zu schwammig. Jetzt präsentiert die Oppositionspartei ein eigenes Maßnahmenpapier, das weitere Einschränkungen, zugleich aber auch einige Lockerungen für Berlin vorsieht.

Mit einem eigens konzipierten "Berlin-Pakt" will die Berliner CDU den Weg aus der Corona-Krise angehen und Folgeschäden abfedern. Den dazugehörige Maßnahmenkatalog haben CDU-Landeschef Kai Wegner und CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Montag vorgestellt. Er sieht unter anderem eine Mundschutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr, im Einzelhandel und am Arbeitsplatz vor. Auch zur Ausweispflicht müsse zurückgekehrt werden, heißt es in dem Papier.

Bislang wird in Berlin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Supermärkten und in Bussen und Bahnen nur angeraten, das Tragen selbst ist aber freiwillig. In Sachsen und bald auch in Bayern ist Mundschutz dagegen schon Pflicht. Die Ausweispflicht in der Öffentlichkeit war in Berlin zunächst eingeführt, kurze Zeit später aber wieder abgeschafft worden. Kritik an der Abschaffung hatte unter anderem die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) geübt.



Neben diesen Verschärfungen der bisher geltenden Regeln fordert die Berliner CDU einen deutlichen Ausbau der hiesigen Testkapazitäten. Und: "Social Distancing" werde die Menschen in Berlin noch über Monate beeinträchtigen. Gleichzeitig gelte es aber auch, wirtschaftliche, gesellschaftliche oder kulturelle Aktivitäten wieder zu ermöglichen, unter Wahrung des gebotenen Abstands. Ein besonderes Augenmerk legt der "Berlin-Pakt" auf die in der Hauptstadt besonders stark vom Coronavirus betroffenen Branchen Tourismus, Gastronomie, Einzelhandel, Kongress- und Messegeschäft sowie Kultur- und Kreativwirtschaft.