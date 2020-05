Die Corona-Ampel in Berlin steht seit Dienstag wieder auf grün: Wie der rbb aus Verwaltungskreisen erfuhr, sank die sogenannte Reproduktionszahl auf 0,9 und damit unter die kritische Schwelle von 1.

Die Reproduktionszahl des Virus gibt an, wie viele Menschen ein mit Corona Infizierter ansteckt. Am Montag lag er laut Robert-Koch-Institut in Berlin bei 1,37 und damit am dritten Tag in Folge über dem vom Senat definierten Grenzwert von 1,2. Damit schaltete erstmals eine der drei Corona-Ampeln, die die Gesundheitsverwaltung definiert hat, auf rot.