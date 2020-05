Sobald mehr als 50 Neuinfektionen unter 100.000 Bewohnern auftreten, sollen Lockerungen in der Corona-Krise zurückgefahren werden - diese von Bund und Ländern beschlossene Obergrenze ist Berlin zu hoch. Am Dienstag berät darüber der Senat.

Der Berliner Senat will am Dienstag über die Obergrenze für Covid-19-Infektionen beraten. Die von Bund und Ländern beschlossene Höchstzahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sei "viel zu hoch", sagte etwa Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss. Danach ergäbe sich eine Obergrenze für Berlin von 1.900 neu infizierten Menschen pro Woche.

Wie eine Alternative aussehen könnte, ist allerdings offen. Ob am Dienstag darüber bereits ein Entschluss gefasst wird, steht noch nicht fest. Aus Sicht des Senats ist die Obergrenzen-Regelung für eine Millionenstadt wie Berlin nicht praktikabel. Ähnlich sehen es die Landesregierungen in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch vergangener Woche auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen verständigt. Sollte die Obergrenze der Neuinfektionen aber überschritten werden, sollen sofort wieder Beschränkungen umgesetzt werden.



Unterdessen werden in Berlin und Brandenburg zurzeit kaum neue Corona-Infektionen nachgewiesen. Wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Montagabend mitgeteilt hat, stieg die Zahl der gemeldeten Fälle innerhalb eines Tages um zwei. Neue Todesfälle hat es nicht gegeben. Insgesamt sind in der Stadt rund 6.270 Infektionen nachgewiesen. In Brandenburg sind fünf Neu-Infektionen hinzugekommen. Die Zahl der Fälle liegt nun bei fast 3.150.



Das Robert-Koch-Institut hat zudem die aktuelle Reproduktionsrate bekannt gegeben. Sie ging leicht zurück und liegt bei 1,07. Damit steckt jeder Infizierte statistisch etwas mehr als eine weitere Person an.