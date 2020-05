Die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie muss in Berlin wieder genauer beobachtet werden. Die erste der drei selbst auferlegten Corona-Ampeln steht nun auf Rot. Unklar bleibt allerdings weiterhin, wie der Senat den dahinterstehenden Wert berechnet.

Eine von drei sogenannten Corona-Ampeln zur Bewertung der Lage in Berlin ist auf Rot gesprungen. Die Reproduktionszahl (R) sei auf einen "recht hohen Wert" von 1,37 gestiegen und liege damit zum dritten Mal in Folge über dem kritischen Wert von 1,20, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. "Das kann tatsächlich ein Indiz dafür sein, ob es einen Trendwechsel gibt." Zunächst hatte darüber der "Tagesspiegel" berichtet.

Der vom Robert-Koch-Institut (RKI) geschätzte R-Wert müsse in den nächsten Tagen beobachtet werden, um zu klären, ob er sich in dieser Höhe verfestige oder ob es sich um eine statistische Schwankung handele, erläuterte die Senatorin.

Berlin dürfe sich auf den derzeit niedrigen Infektionszahlen allerdings nicht ausruhen, mahnte Kalayci. Experten rechneten mit einer zweiten Welle. Es sei davon auszugehen, dass mit einer Zunahme der Kontakte - auch durch die Lockerungen - die Infektionszahlen wieder steigen könnten.

Besondere Infektions-Hotspots wie in manch anderen Bundesländern seien in Berlin derzeit nicht bekannt, sagte die Senatorin. Bei einer zweiten Welle werde eher die Gefahr gesehen, dass es in der Breite losgehe. Mit Ausnahme eines Flüchtlingsheims in Buch, wo vergangene Woche ein Ausbruch bekannt wurde, sei die Lage in diesen Unterkünften in Berlin ruhig. Sie würden engmaschig überwacht, ebenso Kliniken und Pflegeheime.



