Die deutsche Hauptstadt will dem Beispiel anderer Bundesländer im Umgang mit Gästen aus dem Corona-Hotspot im Raum Gütersloh vorerst nicht folgen. "Berlin plant aktuell keine Beherbergungsverbote für Besucher oder Urlauber aus dem Kreis Gütersloh", sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Auch spezielle Quarantäne-Regelungen sind bisher nicht geplant."



Berlin fährt damit einen anderen Kurs als Urlaubsländer wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern. Diese wollen Besucher oder Touristen aus den nordrhein-westfälischen Landkreisen Gütersloh und Warendorf nur noch unter strengen Auflagen einreisen lassen. Auch Niedersachsen kündigte am Mittwoch entsprechende Schritte an. Hintergrund ist der massive Corona-Ausbruch rund um die Fleischfabrik Tönnies in Nordrhein-Westfalen [tagesschau.de].

In Brandenburg gibt es wie in Berlin bislang keine Beherbergungsverbote.