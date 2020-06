Sporthallen dürfen nach den jüngsten Corona-Lockerungen des Berliner Senats seit Dienstag wieder öffnen - trotzdem müssen sich Sportler noch eine Weile gedulden. Denn die Öffnung unter den nötigen Corona-Maßnahmen lasse sich von den Bezirken nicht so schnell organisieren, wie der Bezirk Tempelhof-Schöneberg am Dienstag in einer Mitteilung erklärte.