Die Investitionsbank Berlin (IBB) hat den Vorwurf zurückgewiesen, es Betrügern durch unzureichende Prüfungen von Soforthilfe-Anträgen in der Corona-Krise leicht gemacht zu haben.

Insgesamt habe sie mehr als 50.000 auffällige Anträge manuell geprüft und rund die Hälfte davon abgelehnt, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das entspreche einer Quote von rund zwölf Prozent aller ausgezahlten Anträge. "Diese Quoten sind nach unseren Informationen vergleichbar mit denen in anderen Ländern", hieß es.

Der Vorstandschef der IBB, Jürgen Allerkamp, sagte dem rbb, man habe angesichts der Zahl der Mitarbeiter nicht anders handeln können. Die Bank habe nur ein digitalisiertes Verfahren nutzen können mit technischen Kontrollmechanismen, Einzelfallprüfungen und späteren Nachkontrollen.