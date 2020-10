Der Senat will seine gerade erst in Kraft getretene Corona-Verordnung um eine Besuchslockerung für Kinder und jugendliche Patienten ergänzen. Das kündigte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Samstag in einem Brief an die Krankenhäuser an.



Die erlassenen Regelungen enthielten Fehler in den "Besuchsbeschränkungen für Patientinnen und Patienten unter 16 Jahren", die nun geändert würden.