In der kommenden Plenarsitzung am Donnerstag soll das Abgeordnetenhaus in kleinerer Besetzung tagen. Aus jeder Fraktion dürfen nur maximal 75 Prozent der Abgeordneten anwesend sein. Das hat der Ältestenrat am Dienstag beschlossen.

Es geht um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments; zuletzt mussten immer wieder Parlamentarier der Debatte fernbleiben, weil sie krank oder in Quarantäne waren.