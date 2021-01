Bild: dpa/Sebastian Kahnert

Kein medizinisches Personal mehr nötig - Senat plant ab März Selbst-Schnelltests in Kitas und Schulen

28.01.21 | 16:24

An Berlins Schulen und Kitas sollen in absehbarer Zeit neuartige Corona-Schnelltests zum Einsatz kommen. Es handelt sich um sogenannte Selbst-Schnelltests, für die kein medizinisches Personal mehr nötig ist.



Nach Angaben der Bundesregierung und der zuständigen Bundesbehörden seien solche Tests wohl ab März in der Breite verfügbar, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Der Berliner Senat wolle diese möglichst rasch beschaffen und prüfe, ob das womöglich schon vorher machbar sei.

Kalayci spricht von "weiterem Meilenstein"

"Wir werden mehrmals in der Woche, bisher geplant zweimal die Woche, flächendeckend im Bereich der Bildung, aber auch in Berufsschulen und Kitas diese massen- und flächenmäßigen Testungen dann auch durchführen", erläuterte Kalayci. Für die Teststrategie des Landes sei das "ein weiterer Meilenstein".



Eine Beschaffung mache indes nur Sinn, wenn die Qualität stimme, betonte die Senatorin. Denn manche solcher auf dem Markt bereits verfügbaren Tests seien mit großen Risiken verbunden und lieferten falsche positive oder falsche negative Ergebnisse. Das sei dann natürlich fatal.



Um welche Tests genau es sich dabei handelt und ob nur Beschäftigte oder auch Kinder und Jugendliche getestet werden sollen, wurde derweil nicht mitgeteilt. In Potsdamer Kitas werden ab Montag "Antigen-Spucktests" verwendet, die komplett schmerzfrei ablaufen und nach 15 Minuten Ergebnisse liefern sollen. Ob diese dann auch in Berlin zum Einsatz kommen sollen, ist unklar.



