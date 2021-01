Die Kitas in Potsdam kehren ab Montag (1. Februar) zum eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Damit endet eine mehrwöchige Schließzeit – seit Anfang Januar konnten wegen hoher Corona-Infektionszahlen die Kitas in der Landeshauptstadt nur eine Notbetreuung anbieten.



Zum kompletten Regelbetrieb zurückkehren können die Einrichtungen aber immer noch nicht. Derzeit (Stand 27. Januar) liegt die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam bei knapp 111, ein immer noch hoher Wert. Deshalb gelten in den Potsdamer Kitas ab Montag strenge Zugangsregeln: Die 2.500 Beschäftigten der Potsdamer Kitas müssen sich mehrmals wöchentlich sogenannten "Antigen-Spucktests" unterziehen. Dabei handelt es sich um schmerzfreie Tests, deren Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten feststehen sollen. Die Kosten für die Tests werden von der Landeshauptstadt Potsdam übernommen.