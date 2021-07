Für den Berliner Landeselternausschuss kommt die Einführung der sogenannten Lolli-Tests in Berliner Kitas zu spät. In anderen Kommunen würden schon deutlich länger Pilotprojekte laufen, sagte die Vizevorsitzende Anja Kettgen-Hahn dem rbb am Montag.

"Das wirft Frage auf, warum nicht auf Ergebnisse in anderen Städten und Ländern zurückgegriffen wird." Zudem habe auch das Robert-Koch-Institut (RKI) die Lolli-Tests schon als sinnvoll empfohlen. Es sei unklar, so Kettgen-Hahn im Inforadio vom rbb, "warum erst jetzt, zwei Wochen vor Beginn des neuen Kitajahres, ein Pilotprojekt aufgesetzt wird".



Bei den Lolli-Tests müssen die Kinder nur an einem Wattestäbchen lutschen. Die Proben werden zusammengefasst und einem PCR-Test unterzogen. Nur bei einem Positivergebnis wird einzeln nachgetestet. Es sei nun wichtig, allen Kindern ein Testangebot zu machen, so Kettgen-Hahn.