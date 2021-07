Die Berliner Bildungsverwaltung will in der Woche vom 19. Juli an mit einem Pilotprojekt zur sogenannten Pool-PCR-Testung in Kitas beginnen. Das hat die Verwaltung dem rbb am Freitag auf Anfrage mitgeteilt.

Etwas später sollen auch die Grundschulen folgen, hieß es. Man wolle erst erproben, welche Erfahrungen die Bildungseinrichtungen mit dieser Art der Testung machen.

Ähnliche Pilotversuche gibt es bereits bundesweit, ein Expertenteam aus Köln stellte am Donnerstag erste Ergebnisse dazu vor. Im Rahmen der Pool-PCR-Testung wird nicht jeder Abstrich einzeln ausgewertet, sondern in einem Pool zusammengefasst.

Eine Einzelnachtestung erfolgt nur, wenn das Ergebnis des Pools positiv ist. Eine solche systematische Testung verschaffe einen gezielteren Überblick über das Infektionsgeschehen in den Bildungseinrichtungen, so Florian Klein, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Köln.