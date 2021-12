Auch im Landkreis Oder-Spree gelten ab Donnerstag verschärfte Corona-Maßnahmen. Das teilte der Landkreis am Mittwoch auf seiner Webseite [landkreis-oder-spree.de] mit.



Am Mittwoch lag dort die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge über dem Grenzwert von 750. Damit tritt eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte in Kraft. Sie dürfen in der Zeit von 22 bis 6 Uhr nur noch in Ausnahmefällen vor die Tür.