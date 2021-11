Neue Corona-Regeln ab Mittwoch - Brandenburg plant Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Mo 22.11.21 | 17:01 Uhr

Wegen der steigenden Infektionszahlen verschärft die Brandenburger Landesregierung die Corona-Regeln nochmals: Für Ungeimpfte sollen künftig Kontaktbeschränkungen gelten. Zudem soll die 2G-Regel ausgeweitet werden.



Brandenburg will im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Maßnahmen erneut verschärfen. Das kündigte die Staatskanzlei am Montag an.

Dazu gehören auch Kontaktbeschränkungen: So sollen sich in der Öffentlichkeit nur noch bis zu fünf Menschen treffen dürfen, Geimpfte und Genesene ausgenommen.

Zudem soll die 2G-Regel auf den Einzelhandel ausgeweitet werden.

Weihnachtsmärkte sollen schließen bzw. nicht eröffnet werden. In besonders betroffenen Regionen soll eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte gelten. Das Kabinett kommt am Dienstag zusammen, um die Regeln zu beschließen. Die neue Corona-Eindämmungsverordnung soll am Mittwoch (24. November) 0:00 Uhr in Kraft treten. Dann gelten auch die neuen Schwellenwerte, die in der vergangenen Woche von Bund und Ländern beschlossen wurden. Am Arbeitsplatz sowie im öffentlichen Personennahverkehr sowie im Regional- und Fernverkehr ist die 3G-Regel vorgeschrieben.

2G im Einzelhandel, bei Friseuren und Sportanlagen

Im Einzelhandel wird dann entweder ein Impfnachweis oder ein Nachweis über eine Genesung (2G-Regelung) verlangt. Nur in bestimmten Einrichtungen des Grundbedarfs wie Lebensmittelgeschäften, Drogerien, Tankstellen oder Bibliotheken bekommen auch Ungeimpfte Zutritt. Wie bei früheren Verordnungen gelten aber auch für Baumärkte, Blumenläden, Kioske, Banken oder den Buchhandel Ausnahmen.

Die 2G-Regel soll auch bei Friseuren gelten, in Sportanlagen und Schwimmbädern, Museen, Galerien oder Tierparks.

Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte

In Regionen mit besonders vielen Corona-Infizierten soll eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr gelten. Dies gilt für Kreise und kreisfreie Städte mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 1.000 bei einer gleichzeitigen landesweiten Auslastung der Intensivbetten von über zehn Prozent. Der Weg von oder zum Arbeitsplatz ist davon ausgenommen. Ab Mittwoch gilt grundsätzlich eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz und in allen Bussen und Bahnen.

Drei Landkreise mit Inzidenz über 1.000

Mit Spree-Neiße hat am Montag ein dritter Landkreis die Marke von 1.000 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen übersprungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Kreis Elbe-Elster laut Gesundheitsministerium auf 1310,8. In Oberspreewald-Lausitz legte er auf 1.247,3 zu und in Spree-Neiße auf 1015,8. In ganz Brandenburg nahm die Zahl neuer Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf 570,3 zu. Damit hat Brandenburg im Ländervergleich nach Sachsen, Thüringen und Bayern weiter den vierthöchsten Wert. Bei diesem Wert steht die Warnampel von Brandenburg schon länger auf Rot. In der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1826 am höchsten im Landesdurchschnitt.

