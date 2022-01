In Brandenburg sollen künftig auch Kinder in Krippen und Kitas verpflichtend auf das Coronavirus getestet werden, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums der dpa bestätigte. Zuerst hatte die "Märkische Oderzeitung" über die Pläne der Landesregierung berichtet.

Nach den Weihnachtsferien hat am Montag für Schüler in Berlin und Brandenburg wieder der Unterricht begonnen - in Präsenz. Der Schulstart fiel zusammen mit einem starken Anstieg der Omikron-Variante unter den Corona-Neuinfektionen.

Die Regelung soll in der kommenden Woche in die neue Eindämmungsverordung zur Bekämpfung des Coronavirus aufgenommen werden. Vorgesehen sei, dass Kinder ab einem Jahr zwei Mal pro Woche getestet werden, so die Sprecherin. Der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Daniel Keller sagte dem rbb, das Kabinett sei einhellig der Meinung gewesen, dass eine Testpflicht angebracht und wichtig wäre, um die Kindertagesstätten offen zu halten.

In Berlin sollen ab Ende Januar sogenannte Lolli-Schnelltests in Kitas genutzt werden, wie Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Montag in der Abendschau ankündigte. Wenn diese in ausreichender Stückzahl bereit stehen, sollen sich Kita-Kinder nach früheren Angaben der Bildungsverwaltung drei Mal die Woche testen lassen.

In Schulen werden die Brandenburger Schülerinnen und Schüler bereits seit Mitte November drei Mal in der Woche getestet. Berlin testet nicht geimpfte oder genesene Schulkinder sogar täglich.