Der Berliner Senat will die Basisschutzmaßnahmen gegen Corona bis Ende Juli verlängern. Das sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Mittwoch der rbb24 Abendschau. Bislang gilt die entsprechende Verordnung nur bis zum 30. Juni. Damit müssen in Berlin an bestimmten Orten weiter FFP2-Masken getragen werden - etwa in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder dem öffentlichen Nahverkehr.

Wie es nach Juli mit Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin weitergehe, hänge davon ab, wie der Bund das Infektionsschutzgesetz gestalte, so Gote. In Berlin sind zuletzt die Corona-Infektionszahlen wieder deutlich gestiegen.