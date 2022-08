In Brandenburger Schulen gilt in der kommenden Woche zum Start nach den Sommerferien eine dreimalige Corona-Testpflicht. Der sogenannten "Schutzwoche" stimmte der Gesundheitsausschuss des Landtags am Dienstag zu.

Die Testpflicht an Schulen ist neu in die Corona-Verordnung aufgenommen worden. Der Gesundheitsausschuss hat am Dienstag in Potsdam mit der Mehrheit der rot-schwarz-grünen Koalition auch für die Verlängerung der Verordnung gestimmt. Sie war in der vergangenen Woche vom Kabinett beschlossen worden.



Die Basis-Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus gelten damit in Brandenburg bis zum 12. September weiter. So gibt es weiterhin die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Auch die Testpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen bleibt bestehen.