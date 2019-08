Nemi Havelland Montag, 12.08.2019 | 15:29 Uhr

Beschämend ist,dass so viele diesem braunen Verein hinterherlaufen .Ohne darüber nachzudenken,was passieren könnte,wenn man seinen gesunden Menschenverstand bei Kalbitz und Co. an der „Garderobe „ abgibt.