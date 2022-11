Wegen der Vorbereitung der Wiederholungswahl hat nun auch der Bezirk Neukölln die Schließung eines seiner Bürgerämter in der Donaustraße bis Mitte Februar angekündigt. "Für die Vorbereitung der Wahlen brauchen wir 45 Mitarbeitende. Nicht alle diese Stellen können kurzfristig von außen besetzt werden. Deshalb führt leider an der temporären Schließung kein Weg vorbei", teilte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) am Dienstag mit.

Konkret bleibt das Bürgeramt Donaustraße vom 5. Dezember bis 14. Februar 2023 geschlossen. Alle vereinbarten Termine bleiben bestehen. Die Dokumentenausgabe im Bürgeramt Donaustraße bleibt weiterhin geöffnet, so dass alle Dokumente abgeholt werden können.

Bereits vereinbarte Termine sollen bestehen bleiben. In Einzelfällen würden Termine in das nahe gelegene Bürgeramt Sonnenallee verlegt. Betroffene Bürgerinnen und Bürger würden darüber per E-Mail informiert. Die weiteren Bürgerämter in Neukölln sind weiterhin geöffnet und von der Entscheidung nicht betroffen.