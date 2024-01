Luckebuck Berlin Montag, 08.01.2024 | 08:43 Uhr

Keine Ahnung, ob ich auch nochmal wählen "darf".

Aber in einer Hinsicht bin ich mir sicher:

Hätte ich einen Schaden in vergleichbarer Höhe wie die zugrundeliegende "Misswahl" verursacht, hätte das bez. meines Arbeitsplatzes Konsequenzen.

Und ich bleibe meinem bereits gemachten Statement:

Dass man in einem Erste-Welt-Land (das Deutschland noch ist) nicht per Internet wählen kann, ist beschämend.

Jeden Tag kann man Geldgeschäfte per Internet erledigen, so weit das Konto reicht.

Aber an einem bestimmten Tag muss man zu einem bestimmten Ort tingeln, um dort ein paar Kreuzchen zu machen?

(Oder alternativ per Briefwahl teilnehmen, was mich an einen Lebensabschnitt erinnert, in dem ich mir DVDs per Post ausgeliehen habe und die dann natürlich auf die gleiche Weise zurückschicken musste).

Bei einer Wahl per Internet wären all die Probleme, die zu dieser Teilwiederholung geführt haben, unmöglich gewesen.