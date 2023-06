Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist erstmals seit 2013 wieder in der Vorrunde einer Europameisterschaft gescheitert und hat damit auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris verpasst. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes schied nach dem 0:2 (0:2) gegen England am Mittwoch im georgischen Batumi ohne Sieg in den drei Gruppenspielen aus. Cameron Archer (4.) und Harvey Elliott (21.) trafen vor 9.487 Zuschauern für die Young Lions.