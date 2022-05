"In der Verbandsspitze wird Diversität in keiner Weise abgebildet"

Christian Rudolph: Ich war überrascht, denn das hat keiner erwartet. Mich freut jedes Coming Out für den Menschen, der den Schritt macht. Dass Jake Daniels einen Weg gefunden hat, sich direkt am Anfang seiner Karriere outen zu können, kein Geheimnis mehr mit sich herumtragen zu müssen, das freut mich für ihn - und auch, dass er darin offenbar auch von seinen Teamkollegen unterstützt wird.

rbb|24: Herr Rudolph, in diesem Monat hat sich Jake Daniels vom englischen Zweitligisten FC Blackpool als erster aktiver Profifußballer in Europa öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie davon erfuhren?

Natürlich trägt er dazu bei, dass darüber gesprochen wird, dass es zum Thema gemacht wird. Es zeigt, dass die Unterstützung durchaus vorhanden ist. Man erkennt an dem, was Daniels geschildert hat, welche Last da von ihm abgefallen ist. Ich denke, das können viele Menschen gar nicht nachvollziehen, welche Last sich da aufbaut.

Jake Daniels sagte, dass der australische Fußballer Josh Cavallo ein Vorbild für ihn gewesen sei. Der Profi von Adelaide United war bei seinem Coming Out im Vorjahr 22 Jahre, Jake Daniels selbst ist erst 17 Jahre alt. Stehen Sie für eine neue Generation, die sich nicht mehr von alten Tabus einschränken lässt?

Es zeigt, dass die jüngere Generation mit einem anderen Selbstverständnis aufwächst und diesen Leidensdruck gar nicht erst erdulden will. Wir können uns freuen, dass Daniels und Cavallo diesen großartigen Zuspruch erhalten haben. Trotzdem: So etwas muss im Fußball noch viel mehr etabliert werden. Auch wenn ich an die "11 Freunde"-Aktion im vergangenen Jahr denke, dann war es zwar ein tolles Projekt, an dem sich auch viele beteiligt haben mit ihrer Unterschrift (Anm.: Zahlreiche Profis hatten in dem Fußball-Magazin unter dem Motto "Ihr könnt auf uns zählen" ihre Solidarität zu homosexuellen Fußballspielerinnen und -spielern ausgedrückt). Aber dieser Zuspruch, die positiven Stimmen, die fehlen ansonsten nach wie vor. Da müssen wir den Fußball noch viel mehr in die Pflicht nehmen.

Jake Daniels sagte, dass für sein eigenes Coming Out jetzt "der richtige Zeitpunkt" sei, das zu tun. Wenn Sie auf den gesamten Profifußball schauen: Ist der Kulturwandel, an dem Ihre LSBTI+-Anlaufstelle ja auch mitarbeitet, so weit vorangeschritten, dass man prinzipiell sagen kann: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt?

Leider kann man das so nicht sagen. Meist wird nur auf den Profibereich der Männer geschaut und auch dort nur auf die Aktiven auf dem Platz. Doch es gibt ja viel mehr Bereiche, wenn ich daran denke, dass etwa der FC Bayern 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Davon sind sicherlich einige queer. Erst wenn wir so weit sind, dass wir in allen Bereichen Coming Outs haben, bei den Managern, Trainerinnen, im Schiedsrichterwesen und sicherlich auch bei den Spielerinnen und Spielern, erst dann können wir davon sprechen.