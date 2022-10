Duell der Ungeschlagenen in der Basketball-Bundesliga - Alba Berlin gewinnt Spitzenspiel gegen Aufsteiger Rostock deutlich

So 30.10.22 | 20:33 Uhr

Bild: IMAGO/Fotostand

Die Basketballer von Alba Berlin sind in der Basketball Bundesliga (BBL) auch im Spitzenspiel des fünften Spieltags weiter in der Spur geblieben. Am Sonntagabend gewannen die national noch ungeschlagenen Berliner ihr Spiel beim bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen Aufsteiger Rostock Seawolves mit 104:70 (46:36). Schlüssel zum Sieg für die Mannschaft von Topscorer Yanni Wetzell (19 Punkte) war eine starke zweite Halbzeit.

Rostock hält mit

In der mit 4.600 Zuschauern ausverkauften und sehr stimmungsvollen Rostocker Stadthalle konnten die Gastgeber zumindest zu Beginn durchaus mithalten. In einem temporeichen ersten Viertel traf Sid-Marlon Theis nach rund acht gespielten Minuten per Dreier für die Rostocker Mannschaft von Trainer Christian Held zum 18:18-Ausgleich. In der Folge konnte sich der Favorit aus Berlin, bei dem in Johannes Thiemann und Jaleen Smith zumindest zwei der zahlreichen Verletzten zurückkehrten, jedoch absetzen. Ein Dunk von Tim Schneider markierte den Auftakt zu einem 10:0-Lauf für Alba, dank dem die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez früh im zweiten Viertel erstmals zweistellig führte. Aber Rostock blieb dran und konnte das Spiel trotz deutlicher Berliner Dominanz unter dem Korb nach rund 15 Minuten erneut ausgleichen. Zur Halbzeit lagen dennoch die Gäste mit 46:36 in Front.

Alba zieht davon

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie dann schnell ungleich einseitiger. Alba schaltete nun auch offensiv, vor allem aber defensiv einen Gang hoch. Während die Rostocker nun Probleme gegen die aggressive Berliner Defensive hatten, wurden sie auf der anderen Seite konsequent und oft in Form von einfachen Punkten für eigene Unaufmerksamkeiten bestraft. Bereits im dritten Viertel führte Alba erstmals mit mehr als 20 Zählern Vorsprung. So konnte Trainer Gonzalez, neben den zwar gesunden, aber nicht im Kader stehenden Christ Koumadje und Gabrielle Procida, auch seine anderen Leistungsträgern im Schlussabschnitt schonen. An ihrer Stelle standen in der Schlussphase junge Berliner Talente wie Rikus Schulte und Elias Rapique auf dem Parkett, die – wie alle zehn anderen Alba-Spieler auch – beide punkten konnten. So stand am Ende ein souveräner und auch in der Höhe verdienter 104:70-Sieg für Alba Berlin.