"Ich will nicht auf Teufel komm raus in die NBA"

Nach der starken Heim-EM fehlte Maodo Lo Alba in der neuen Saison bisher weitestgehend wegen einer Sprunggelenksverletzung. Im Interview verrät er, warum es auch ohne ihn läuft, spricht über seinen Spielstil und eine mögliche Zukunft in der NBA.

Auf den Rausch bei der EM folgt aktuell einer bei Alba. Trotz der vielen Ausfälle folgt Sieg auf Sieg. Auch in der Euroleague hat Ihr Team drei von vier Spielen gewonnen und dabei auch solche, in denen Alba definitiv nicht der Favorit war. Was macht die Mannschaft - auch aus Ihrer erzwungenen Tribünen-Perspektive betrachtet - so gut?

Wir sind eine gute Mannschaft und spielen Basketball in einer Art und Weise, die nicht nur attraktiv, sondern auch sehr effektiv ist. Das wird manchmal nicht so richtig gesehen und anerkannt. Selbst für Leute, die sich auskennen, ist das nicht immer gleich sichtbar. Wir haben gute Spieler und Kontinuität aus der vergangenen Saison. Auch damals hatten wir zu Beginn Probleme mit Verletzungen, haben die Spielzeit ohne Center begonnen und trotzdem in der Euroleague stark gespielt. Diese Mannschaft haben wir bis auf einen Spieler behalten. Wir kennen einander, spielen ein System, können gemeinsam darauf aufbauen und uns weiter verbessern. Mal schauen, wo wir am Ende landen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß.