Der 1. FC Union will mit einem Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga springen. Trainer Urs Fischer rotiert im Vergleich zum Europa-League-Sieg auf zwei Positionen. Verteidiger Puchacz kommt zu seinem Debüt.

Drei Tage nach dem knappen Erfolg gegen Sporting Braga in der Europa League will der 1. FC Union auch sein zweites Heimspiel der Woche gewinnen. Gegen Borussia Mönchengladbach muss für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ein Sieg her, um die Tabellenführung in der Bundesliga zurück nach Köpenick zu holen. Durch einen Sieg gegen Mainz steht seit Samstag wieder Rekordmeister Bayern München an der Spitze.

Für den Kampf um die drei Punkte schickt der Schweizer Coach fast dieselbe Elf wie schon beim letzten Sieg am Donnerstag auf den Platz. Für Kapitän Christopher Trimmel rückt Außenverteidiger Timoteusz Puchacz in die Startformation und gibt damit sein Bundesligadebüt. Im Mittelfeld ersetzt Andras Schäfer Morten Thorsby.